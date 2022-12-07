شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشكل لجنة لمتابعة مدى تنفيذ المنشأت بتعيين نسبة الـ5% والان مع تفاصيل الخبر

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة مركزية من "الوزارة" لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشأت للتأكد من مدى إلتزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018، وشدد "الوزير" في توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت المستهدفة.

القاهرة - سامية سيد - توجيهات عاجلة للمديريات بتكليف مكاتب التفتيش بتطبيق القانون وإرسال بيان شهري بالملاحظات

وأوضح أحمد إسماعيل مديرعام الإدارة العامة لمتابعة شؤون المديريات "قطاع مكتب الوزير"،أنه أرسل خطاباً إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهات "الوزير"،طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشأت،لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018،والخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة، على أن تُرِسل المديرية إلى "اللجنة المركزية" بيان شهري حسب خطة التفتيش لكل "مكتب" ،يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%، على أن يوضح البيان: اسم المنشأة، وعدد العاملين، وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم تعينهم، وتاريخ التفتيش على المنشأة ،على أن يُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من استمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل.