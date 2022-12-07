شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع الوزارى للتعاون الأفريقى فى مجال العلوم النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق الاجتماع الوزارى للدول الأفريقية المشاركة فى اتفاقية الأفرا لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، بحضور دكتور احمد محمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، نائبا عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، وبحضور أربعة وزراء أفارقة والسفراء الأفارقة المعتمدين بمصر.

ومن المقرر أن تشمل الاجتماعات مناقشة التوصيات والقضايا المهمة لأهداف التنمية المشتركة، وكذلك عرض التقدم المحرز والنتائج التي تم تحقيقها فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل المستقبلية للافرا.

تأتي هذه الاجتماعات بعد 15 عاما من إعلان اسوان في 2007 ، وكذلك لمواجهة التحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية، وأن تسهم برامجها في تطوير حقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول القارة الأفريقية، خاصة باستخدام العلوم النووية في مجالات الصحة والزراعة والطعام، وكذلك توليد الطاقة الكهربائية هذا بالإضافة إلى البحث والتطوير.

وأكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية والمنسق الوطني بأن المناقشات تستمر اليوم وغدا لإعلان الخطة الاستراتيجية المستقبلية للافرا من القاهرة شاملة خطة العمل المستقبلية الرئيسية لتعزيز الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية.

وأضاف الحاج أن الاجتماعات تتم بمشاركة وزارء الطاقة المعنيين عن الأنشطة النووية من دول ليوستو، بتسوانا، السودان، زيمبابوي بالإضافة إلى السفراء الأفارقة المعتمدين بمصر وكبار المسئولين من الدول الأفريقية المشاركة.