شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى عاملة الدقهلية": برامج للتدريب المهنى بقرية برق العز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية برامج التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التركيبات ، والموجودة بقرية برق العز، وذلك بعد انتقالها من قرى مدينة شربين بعد أن أنهت 11 دورة تدريبية في مجال الخياطة والتفصيل وقامت بتدريب عدد 134 فتاة من فتيات قرى مدينة شربين بالإضافة إلى 4 دورات في مجال السباكة والكهرباء بإجمالي 26 متدربا.

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه افتتح أولى الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة فى قرية برق العز بالمنصورة، بحضور النائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب عن القرية، وتم استقبال الشباب وحثهم على بذل أقصى الجهد لإنجاح العملية التدريبية والخروج بنتائج مرضية فى نهاية التدريب يساعدهم على الانخراط فى سوق العمل بما يتطلبه من مهارات في هذه المجالات التدريبية.

وأضاف مدير المديرية فى تقريره، أن الدورات التدريبية تتم فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تنفذها وزارة القوى العاملة لتدريب وتأهيل الشباب من أبناء القرى الاكثر احتياجا على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة.