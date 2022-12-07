شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى عاملة الدقهلية": برامج للتدريب المهنى بقرية برق العز والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه افتتح أولى الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة فى قرية برق العز بالمنصورة، بحضور النائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب عن القرية، وتم استقبال الشباب وحثهم على بذل أقصى الجهد لإنجاح العملية التدريبية والخروج بنتائج مرضية فى نهاية التدريب يساعدهم على الانخراط فى سوق العمل بما يتطلبه من مهارات في هذه المجالات التدريبية.
وأضاف مدير المديرية فى تقريره، أن الدورات التدريبية تتم فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تنفذها وزارة القوى العاملة لتدريب وتأهيل الشباب من أبناء القرى الاكثر احتياجا على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة.