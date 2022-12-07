شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمى للخارجية يلتقى طلاب العلوم السياسية للجامعة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اجتماعا تفاعليا مع طلاب العلوم السياسية بالجامعة البريطانية فى مصر .

وذكرت الجامعة البريطانية اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "اجتماع تفاعلي مع طلاب العلوم السياسية بالجامعة البريطانية فى مصر، قدم أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية ومدير أدارة الدبلوماسية العامة، رؤى هامة حول السياسة الخارجية المصرية " .

وأضافت" السفير أحمد أبو زيد اوضح للطلاب تاريخ الوزارة وأدوارها، وقدم لهم المشورة بشأن المسارات الوظيفية المحتملة فى السلك الدبلوماسى " .