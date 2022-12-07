شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تدريب لحد باب البيت.. تعرف على عناوين 27 وحدة تدريب متنقلة بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة القوى العاملة 27 وحدة تدريب متنقلة في محافظات الجمهورية تقدم التدريب المهنى للشباب من الجنسين على 3 مهن يتطلبها سوق العمل بالمحافظات بنظام الساعات التدريبية المعتمدة، وهى: مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

1- كفر الشيخ: قرية سيدى سالم أمام المطافئ.

2- المنيا: قرية بيوها أبو قرقاص، وقرية البرشة.

3- قنا: الوحدة المحلية بقرية القناوية.

4- أسيوط: البداري مجلس مدينة البداري بالوحدة المحلية.

5- بورسعيد: جراج حي الجواحي بجوار مصنع برسيل.

6- البحيرة: مركز أبو المطامير زواية صقر، وقرية اشليمة مركز إيتاي البارود.

7- الوادى الجديد: قرية بولاق.

8- الفيوم: زواية كرادسة.

9- مطروح: سيوه وفله.

10- سوهاج: قرية المشاوده مركز جرجا.

11- الإسكندرية: زواتيه المنتزه مركز أبو قير.

12- المنوفية: قرية زاوية الباجور.

13- الغربية: قرية سنباط.

14- البحر الأحمر: الغردقة - مدينة الغردقة.

15- أسوان: عزبة المرشح الشلال.

16- الأقصر: قرية القرنة (ساحة الشيخ الطيب).

17- بنى سويف: قرية سدس مركز ببا.

18- الجيزة: قرية أطفيح.

19- القليوبية: قرية طحانوب.

20- الدقهلية: محلة مشاء مركز شربين.

21- جنوب سيناء: توشكى حى المروه مركز شباب الساحل.

22- دمياط: قرية الأبراهيمية البحرية.

23- الشرقية: قرية محمد أحمد مركز منيا القمح/ وكفر العدوى بفاقوس.