شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تدريب لحد باب البيت.. تعرف على عناوين 27 وحدة تدريب متنقلة بالقرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة القوى العاملة 27 وحدة تدريب متنقلة في محافظات الجمهورية تقدم التدريب المهنى للشباب من الجنسين على 3 مهن يتطلبها سوق العمل بالمحافظات بنظام الساعات التدريبية المعتمدة، وهى: مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
”الخليج 365” يوضح في السطور التالية عناوين وحدات التدريب المتنقلة الحالية بالمحافظات..
1- كفر الشيخ: قرية سيدى سالم أمام المطافئ.
2- المنيا: قرية بيوها أبو قرقاص، وقرية البرشة.
3- قنا: الوحدة المحلية بقرية القناوية.
4- أسيوط: البداري مجلس مدينة البداري بالوحدة المحلية.
5- بورسعيد: جراج حي الجواحي بجوار مصنع برسيل.
6- البحيرة: مركز أبو المطامير زواية صقر، وقرية اشليمة مركز إيتاي البارود.
7- الوادى الجديد: قرية بولاق.
8- الفيوم: زواية كرادسة.
9- مطروح: سيوه وفله.
10- سوهاج: قرية المشاوده مركز جرجا.
11- الإسكندرية: زواتيه المنتزه مركز أبو قير.
12- المنوفية: قرية زاوية الباجور.
13- الغربية: قرية سنباط.
14- البحر الأحمر: الغردقة - مدينة الغردقة.
15- أسوان: عزبة المرشح الشلال.
16- الأقصر: قرية القرنة (ساحة الشيخ الطيب).
17- بنى سويف: قرية سدس مركز ببا.
18- الجيزة: قرية أطفيح.
19- القليوبية: قرية طحانوب.
20- الدقهلية: محلة مشاء مركز شربين.
21- جنوب سيناء: توشكى حى المروه مركز شباب الساحل.
22- دمياط: قرية الأبراهيمية البحرية.
23- الشرقية: قرية محمد أحمد مركز منيا القمح/ وكفر العدوى بفاقوس.