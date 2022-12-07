شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تنظيم 1040 نشاطا فى 890 مدرسة يستفيد منها أكثر من 47 ألف طالب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لقصور الثقافة، نتاج تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين لتنفيذ سلسلة من الفعاليات لطلبة المدارس في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، بهدف الوصول بالمنتج الثقافي إلى الطلاب في مختلف محافظات مصر واكتشاف مواهبهم ورفع وعيهم وذائقتهم الفنية في مراحل التعليم المختلفة.

حيث بلغ عدد الأنشطة التي نُفذت خلال تلك الفترة 1040 نشاطًا في 890 مدرسة على مستوى الجمهورية واستفاد منها أكثر من 47 ألف طالب في المراحل العمرية المختلفة.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن يوم الأنشطة الذي تم تطبيقه بداية من العام الدراسي الحالي يهدف إلى تنويع المهارات لدى الطلاب واكتشاف المواهب في مختلف المجالات ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري وهي من أهم محاور رؤية مصر التنموية 2030، مشيرًا إلى أهمية اكتشاف الموهوبين والفائقين في المدارس، حيث إنهم من يستطيعون صنع الفارق في المستقبل، حتى نصل إلى التعليم المنتج للإبداع.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمثل خطوة مهمة في استراتيجية بناء الإنسان المصري، حيث تساهم الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة على يد المتخصصين في كافة مجالات الإبداع، في اكتشاف وصقل مهارات الموهوبين في مجالات الفنون والآداب في مرحلة النشء والشباب، بما يساعد على خلق جيل واع ومستنير، وأكدت وزيرة الثقافة على تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة واستمرار التعاون للوصول بالمنتج الثقافي لأكبر عدد من المدارس في كل محافظات مصر.

وأوضح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الفعاليات التي قدمها نخبة من المتخصصين من الهيئة داخل مدارس 24 محافظة وبعدد من قصور الثقافة شملت عروضًا فنية ومسرح العرائس، وورش مهارات واكتشاف مواهب في الفنون والآداب والابتكارات العلمية، إلى جانب ورش الحكي والقراءة ومسابقات المعلومات، وعروض سينمائية خاصة بالطفل، وندوات توعوية، وورش الفنون التشكيلية ومعارض فنية للمشاركين فيها.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أنه في إطار دعم الدكتور رضا حجازي للأنشطة وممارستها؛ نعمل على تمكين الطلاب من التعبير عن ذاتهم والارتقاءبسلوكياتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم، ولزيادة الوعي واكتساب أبنائنا مهارات التفاعل مع البيئة والتواصل مع المحيطين به والمساهمة في بناء شخصيتهم ثقافيًا وفنيًا واجتماعيًا.

وبلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات في إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي 224 نشاطًا تم تنفيذها في 172 مدرسة من مدارس القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف، بإجمالي 10036 مستفيدا من الطلاب.

كما بلغ إجمال الأنشطة والفاعليات بمدارس الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء وشمال سيناء 166 نشاطًا في 150 مدرسة بإجمالي 6059 مستفيدًا.

أما إقليم جنوب الصعيد الثقافي فبلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات والذي يضم محافظات أسوان والبحر الأحمر وقنا والأقصر فشهد تنفيذ 94 نشاطًا في 82 مدرسة بإجمالي 3179 مستفيد.

وبلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات بمدارس دمياط وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية 201 نشاط، في 178 مدرسة بإجمالي 8685 مستفيد.

وفي إقليم غرب ووسط الدلتا بلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات بمدارس الغربية والبحيرة ومطروح والإسكندرية والمنوفية، 293 نشاطًا في 249 مدرسة بإجمالي 14403 مستفيد.

وفي أقليم شمال الصعيد والذي يضم أسيوط والمنيا والوادي الجديد وسوهاج بلغ إجمالي الأنشطة61 قدمت ل4719 طالب في 59 مدرسة.