شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن أمناء اللجان والأمناء المساعدين بانتخابات الاتحادات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022-2023 وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة راشد عصام مدير عام الإدارة، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية

أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن انتخابات الاتحادات الطلابية تسهم في تحفيز الطلاب على المشاركة السياسية وتعزيز دورهم في الأعمال التطوعية والأنشطة الطلابية المختلفة، إلى جانب ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

وأكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة أن المشاركة فى هذه الانتخابات تعمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية.

وأعلنت الأدارة العامة لرعاية الشباب عن أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2022-2023 كتالي:

كلية الآداب أمناء اللجان (الأسر، الفنية، الرياضية، الثقافية، الجوالة، الاجتماعية، العلمية): دانا هاني، شهد منير، عبد الرحمن أحمد، نانسى يوسف، محمد حيدر، محمد عبدالله، أسماء محمود.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: مريم محمود، رويدا شريف، عبد الله شعبان، سمر ناصر، نادر رماح، فيرونيكا رأفت، سيف الدين بكر.

كلية الحقوق أمناء اللجان: نورا اشرف، دنيا أسامة، شهد اسامة، نورهان محمد، سهيل أحمد، عصام الدين محمد، فاطمة محمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: عمر عبد العزيز، الهام إيهاب، حسام الدين حسن، نورهان ناصر محمد، أحمد صابر، نورهان ناصر محمود، فاطمة مصطفى.

كلية التجارة وإدارة الأعمال أمناء اللجان: ريهام حمدى، نورسين سلامة، عبد الرحمن سلامة، سهيلة نور الدين، أسامة محمد، ياسمين محمد، إسراء عبد المحسن.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: محمد عبد العليم، أحمد ياسر، محمد إيهاب، هاجر جمال، حاتم عبد الحكيم، رحاب محمد، أحمد محمد.

كلية التربية أمناء اللجان: الاء مصطفى، وفاء طارق، يوسف خالد، نورهان سيد، جان عزت، عبد المنعم أحمد، فاطمة إسلام.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية:ياسمين وائل، عبد الرحمن محمد، عمرو مصطفى، سمية محمد، بسملة عبد العظيم، يوسف سعد، نورهان اشرف.

كلية الخدمة الاجتماعية أمناء اللجان: حسن عاطف، يارا علاء، احمد شوري، رودينه احمد، منة الله مدحت، سارة طارق، محمد كمال.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: منة بلال، سلمي عصام، محمد ضاحي، محمد عاطف، بسنت خالد، حلا حسام، ندى أحمد .

كلية العلوم أمناء اللجان: إبراهيم صلاح، عمر عبد العزيز، محمد سعيد، حبيبة احمد، جوزيف عابد، محمود وجيه، مريم حسام.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: مينا سامح، حبيبة محمد، شريف مسعود، شهد محمد، عمر محمد، أسامة حسن، عبد العزيز احمد.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أمناء اللجان: داود سامح، أحمد عاشور، نردين نادر، داليا احمد، هشام هاني، محمد ذكي، نوران محمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: لارا رابح، يوسف رضا، محمد اسماعيل، ياسمين معتز، كريم محمد، يارا أشرف، ماريان نادر.

كلية التمريض أمناء اللجان: أحمد مجدى، احمد سلامة، عبدالله رشاد، محمد صلاح الدين، عمر أحمد، عبد الرحمن محمود، أحمد رجب.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: مى شعبان، أمنية رأفت، أمير ماهر، نورهان خالد، دعاء علي، منة الله مجدي، جنة رفعت.

كلية الصيدلة أمناء اللجان: نورهان محمود، مروة أسامة، محمد أحمد، أحمد عيد، سارة ممدوح، على أحمد، أحمد عادل.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: أبرام مسعود، منار عادل، حسام إبراهيم، آية نصر، محمود صابر، مايا مصطفى، علي اشرف.

كلية الطب أمناء اللجان: أحمد السيد، رؤي محمد، احمد ماهر، فاطمة وائل، سمية إيهاب، أحمد رامى، زياد هشام .

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: اسراء عبد الناصر، مصطفى أحمد، هاشم ناصر، أحمد فتحى، أحمد إبراهيم، مصطفى محمد، مايا مجدى.

كلية هندسة حلوان أمناء اللجان: منة الله سعيد، أحمد هشام، عبد الرحمن محمد، محمد سامح، تقي ياسر، عبد الرحمن احمد، حسن محمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: إبراهيم هشام، محمود اشرف، حسين مجدى، شيماء محمد، محمد جمال، حسين جابر، عمر اشرف.

كلية الاقتصاد المنزلي أمناء اللجان: فارس وليد، إيمان أحمد، نور الدين مصطفي، إسلام حسن، كمال عبد الوهاب، أية مدحت، رحمة اشرف.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: أية علاء، علا علي، عبد الرحمن احمد، سما مدحت، أمنية محيي، محمد أنور، تسنيم احمد.

كلية التكنولوجيا والتعليم أمناء اللجان: محمد أحمد، هدي سيد، محمد سلامة، أسماء محمود، محمد أشرف، محمدى رضا، أمين حسن.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: اسراء سامي، أحمد أحمد، أحمد عادل، محمد ربيع، أحمد محمد، محمد خالد، أسماء صبري.

كلية التربية الرياضية للبنين أمناء اللجان: معتز إبراهيم، خالد عيد، محمد علي، مصطفي سعيد، محمد ضياء، بسام وليد، محمد محمود.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: أحمد سعد، فارس سعد، محمد أحمد، مؤمن محمد، عبد الرحمن أسامة، محمد عبد الحميد، يوسف ياسر.

كلية التربية الرياضية للبنات أمناء اللجان: نورا جمال، الهام عبد المنعم، بسملة محمد، ندى جمال، يمنى محمد، مريم محمد، نورهان أشرف.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: نورهان هاني، أسماء حسين، ميار خالد، سهام محمد، صفاء أيمن، سارة إبراهيم، أشرقت فهمى.

كلية السياحة والفنادق أمناء اللجان: حازم كامل، منة محمد، أحمد جمال، مريم مدحت، ماركو نبيل، عمر محمد، مادونا صفوت.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: هاجر مرزوق، ندي صفوت، عبد الرحمن أشرف، سلمى وائل، ساندرا هاني، أكرم ماجد، غيداء هشام .

كلية التربية الموسيقية أمناء لجان: هايدى عثمان، يحى عبد الواحد، مهاب رجب، سيمون هاني، مايكل مجدى، مؤمن مجدي، مريم محمود.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: اروى احمد، فاطمة خالد، مؤمن عماد، ايه وائل، مينا هاني، محمد مصطفي، حبيبة محمد.

كلية التربية الفنية أمناء اللجان: مارك رافت، احمد شريف، هاجر أحمد، عبد الرحمن اشرف، ضحى كمال، معاذ وسيم، بيتر سامر .

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: مريم صفوت، لؤي عمرو، سهيلة محمد، مريم محمد، سارة اسماعيل، حسام الدين هاني، ميرنا أحمد.

كلية الفنون الجميلة أمناء اللجان: إسلام مجدي، نادين عبد الحليم، محمد مجدى، نوران يوسف، محمد أحمد، محمود يوسف، حبيبة إبراهيم.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: أدهم وائل، خلود محمد، زياد محمد، عمر عيد، احمد فاروق، أية بهاء، ماريا عزيز .

كلية هندسة المطرية أمناء اللجان: احمد ناصر، يوسف نبيل، زي خالد، يحي اسلام، عاصم عبد العال، احمد ياسر، سلمي الصاوي.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: شريف عبد المنعم، تسنيم مصطفى، احمد ناصر، محمد احمد، محمد سيد، علي رأفت، رضوى حسن.

كلية الفنون التطبيقية أمناء اللجان: يوستينا روماني، ساندي سمير، احمد حسين، روان مؤمن، حسن محمد، محمد أحمد، أمين جمال.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: إيمان أشرف، منة الله محسن، يوسف أيمل، رنا طارق، محمد مصطفي، ماريا سامي، كريم عادل .

ويتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022، وانتخابات أمناء اللجان العليا ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.