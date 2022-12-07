شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا داود أسقف المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأن، صلاة تجنيز الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، من مطرانية السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالمنصورة.

ويشارك فى الصلوات عدد من الأساقفة والمطارنة وأهالي مدينة المنصورة، وذلك بعد إلقاء نظرة الوداع عليه أمس بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل.

كان قداسة البابا والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنوا أنهم يودعون الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذى رحل عن عمر بلغ 66 سنة، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد 32 سنة، رعى خلالها إيبارشية المنصورة لمدة 20 سنة.

وذكر بيان الكنيسة، أن الأنبا داود تمتع بقلب بسيط وروح نقية وكان أمينًا في رهبنته، وفى رعايته لشعبه فأحبوه، ولمس هذه المحبة النقية أيضًا كل من عرفوه ومن تعاملوا معه.