شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والأردن يؤكدان وقوفهما الكامل إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقراره وسيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأردنى أيمن الصفدى وقوف مصر والأردن الكامل إلى جانب العراق الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته باعتباره ركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وقدما التهانى للعراق الشقيق على نجاح العملية السياسية.

وذكر بيان مُشترك صادر، اليوم الأربعاء، عن اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق أنه في إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة التي تجمع الأردن ومصر والعراق ضمن آلية التعاون الثلاثي بينهما، أن الاجتماع جاء انطلاقًا من الرغبة الصادقة لدى الدول الشقيقة الثلاث في تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار فى إرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية الإقليمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيًا لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بينها، ولبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

واستعرض وزراء خارجية البلدان الشقيقة الثلاث مجالات التعاون المختلفة وأكدوا ضرورة العمل على تفعيلها وإنجاز ما تم الاتفاق عليه مسبقًا، فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، مشددين على استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهم لحل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

واتفق الوزراء على أن يتبع اللقاء اجتماعات قادمة تحضيرًا للقمة الرابعة التي ستستضيفها مصر في إطار آلية التعاون الثلاثي العام القادم، كما اتفقوا على استمرار التواصل المؤسسي لمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخمًا أكبر، خصوصًا في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت من التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحًا؛ خدمةً للمصالح المشتركة.