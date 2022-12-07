شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم قانون السايس قريبا.. وزير التنمية المحلية يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تعميم تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020 لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والمعروف باسم قانون السايس قريبًا، لافتا إلى أن القانون تم تطبيقه فى محافظة القاهرة ونجح بشكل كبير.

وأكد آمنة في تصريحات له خلال لقاؤه محررى الصحف أنه من المقرر تعميم القانون رقم 150 لسنة 2020 لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والمعروف باسم قانون السايس فى بقية المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على عقد دورات تدريبية للعاملين على تطبيق هذا القانون فى مركز التنمية المحلية بسقارة.

وشدد آمنة على أن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع "قانون السايس"، سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة عقدت دورات تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق قانون السايس لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.