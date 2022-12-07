شكرا لقرائتكم خبر عن تقابل المريخ 2022 اليوم والكوكب يضاء بالكامل بنور الشمس ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الراصدون للسماء في مصر والوطن العربي لمراقبة تقابل كوكب المريخ مساء اليوم الأربعاء 07 ديسمبر 2022، حيث سيكون وجه الكوكب مضاء بالكامل بنور الشمس ومرئي بشكل واضح ومميز بالعين المجردة من بعد غروب الشمس وبدية الليل وسيكون قريب من القمر البدر في حالة اقتران طوال الليل .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن ظاهرة تقابل المريخ تستحق الرصد لأن هذا الكوكب في هذا الوقت يكون في أفضل أحواله وهو الوحيد الذي يمكن رؤية تفاصيل سطحه من الأرض أما عطارد فهو صغير جدًا والكوكب الأخرى مغطاة بالغيوم لذلك فهذا حدث استثنائي للجميع .

كوكب المريخ سيكون في أفضل حالاته وأكثر سطوعًا حيث ستضيء الشمس قرص المريخ بالكامل ويصل إلى أقصى سطوع لهذا العام (-1.9)وسيكون أكثر سطوعًا من نجم الشعرى اليمانية وكل النجوم في السماء، وسيظهر الكوكب الأحمر في التلسكوب في أكبر صوره ما يقرب من ثلاثة أضعاف الحجم الظاهري للكوكب في مايو الماضي هذا لأن المريخ وصل مطلع ديسمبر الجاري إلى أقرب نقطة له إلى الأرض.

تابع التقرير: عند رصد المريخ بالعين المجردة سوف يبدو كنقطة ضوئية بلون برتقالي ساطعة وعند استخدام المنظار الثنائي سوف يظهر أيضا كنقطة ضوئية بدون معالم واضحة تماما وكأنك تنظر اليه بالعين المجردة لذلك فان المناظير لا تصلح لرصد المريخ .

ان ظاهرة تقابل كوكب المريخ تعتبر حدثًا نادرًا نسبيًا فهي تحدث كل عامين، وخلال هذا الوقت يبدو الكوكب مشرقاً لذلك من السهل جدًا العثور عليه وتمييزه عن الأجرام السماوية الأخرى، خاصةً في التقابل حيث سيظهر كنقطة حمراء لامعة أمام كوكبة نجوم الثور وتحديدا بين النجوم التي تشكل أحد "قرون" الثور.

كذلك يمثل تقابل المريخ منتصف أفضل وقت لرؤية الكوكب وهو يتكرر كل 26 شهرًا تقريبًا وخلال هذا الوقت تكون الأرض بين المريخ والشمس، ويكون المريخ في مواجهة الشمس في السماء حيث سيظهر فوق الأفق الشمالي الشرقي عند غروب الشمس ويصل إلى أعلى نقطة له في الجنوب الشرقي بحلول منتصف الليل تقريبًا .

علماً بان ليس كل تقابلات المريخ متساوية نظرًا لأن كل من مداري المريخ والأرض بيضاوي الشكل، فإن بعض التقابلات بين الكوكبين تكون أقرب من الأخرى وهذا يحدث على شكل مجموعات من اثنين أو ثلاثة تتكرر في دورة يتراوح متوسطها من 15 إلى 17 عامًا.

يحدث تقابل المريخ هذا العام 2022 بالتزامن مع أقرب نقطة إلى حضيض خلال العشر سنوات القادمة على مسافة 80 مليون كيلومتر من الأرض وبذلك سيكون أفضل تقابل حتى العام 2033.

سيتزامن مع تقابل المريخ ظاهرة فلكية أخرى حيث ستتاح الفرصة للقاطنين في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشمال غرب إفريقيا رؤية احتجاب للمريخ خلف القمر في مشهد سيكون رائعاً.

خلال تقابل المريخ 2022 يمكن رؤية كلتا المنطقتين القطبيتين من خلال تلسكوب متوسط أو كبير. ومع ذلك لن ترى القباب الجليدية: القبة الجليدية الشمالية مغطاة الآن بطبقة سميكة من السحب بينما تقلص الغطاء الجنوبي بشكل كبير خلال موسم الصيف.

بشكل عام يعتبر المريخ الكوكب الوحيد الذي يمكننا رؤية سطحه بالتفاصيل من الأرض إلا انه كوكب صغير يبلغ حجمه ضعف حجم القمر وحوالي نصف حجم كوكب الأرض وفي أغلب الأحيان يقضي معظم الوقت بعيدًا على الجانب الآخر من مداره عن الارض وعادة ما يظهر على أنه ليس أكثر من مجرد نقطة برتقالية صغيرة بلا ملامح ولكن في وقت التقابل يمكن رؤية العلامات على سطحه وقبته القطبية وغيومه.

أفضل تلسكوب للرصد الكوكبي هو تلسكوب كاسر كبير أو تلسكوب عاكس بتركيز طويل ولكن مع أي تلسكوب جيد يمكن القيام برصد هذا الكوكب والعامل المهم عادةً هو ثبات الغلاف الجوي والذي يمكن أن يتغير من ساعة إلى ساعة ويؤثر على جودة الصورة.

باستخدام تلسكوب مقاس 4 أو 6 بوصات وفي حالة صفاء السماء والهواء ثابت قد تتمكن من رؤية الغطاء القطبي الشمالي وعلامات السطح الداكنة والغيوم والأتربة وعند استخدام عدسة مكبرة بقوة 105 تجعل قرص المريخ يظهر بنفس الحجم الزاوي كما يظهر القمر للعين المجردة.

يفضل استخدام تلسكوب دوبسونيان مقاس 8 بوصة ذو التصميم النيوتوني، والسبب انه سهل الاستخدام وقابل للتنقل ويفضل الحصول على نفس التلسكوب بمقاس 10 بوصة أو حتى 16 بوصة.

كذلك يمكن استخدام مرشحات (فلاتر) لونية - لتحسين الرصد وهناك مجموعة كبيرة من الفلاتر اللونية مناسبة، على سبيل المثال سيعزز الفلتر الأخضر أو الأزرق القبعات القطبية، وسيعمل الفلتر الأحمر او البرتقالي على تحسين التفاصيل الداكنة.

سيصل المريخ إلى لحظة التقابل صباح يوم الخميس 08 ديسمبر 2022 عند الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة (06:00 صباحًا بتوقيت غرينتش).

بعد تقابل المريخ سيبدأ لمعانه بالانخفاض يومًا بعد يوم ثم سيخفت بحلول نهاية الشهر وفي كل ليلة سيظهر فوق الأفق الكوكب الأحمر مبكرًا.

جدير بالذكر سيحدث تقابل المريخ التالي 16 يناير 2025 ولكن ستكون المسافة التي تفصل الأرض عن الكوكب الأحمر أكبر لذلك سيبدو خافتًا قليلاً وحجمه الزاوي اصغر في السماء وهذا سبب إضافي لعدم تفويت رؤية تقابل المريخ 2022.