شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية.. طقس خريفى وفرص أمطار على السواحل الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، طقس خريفى مائل للبرودة في الصباح الباكر ولطيف خلال ساعات النهار ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة .

وأشارت صور الأقمار الصناعية، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلا على السواحل الغربية لتسجل 23 درجة تحت تأثير رياح جنوبية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية الشرقية.

كما تتكون الشبورة المائية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.