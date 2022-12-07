شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق مهاب مميش: قناة السويس أهم ممر مائى تجارى لربط الشرق بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للموانئ ومحور قناة السويس، أهمية قناة السويس في حركة التجارة العالمية والتي تعد أهم ممر مائي لربط الشرق بأوروبا، وتناول تاريخ إنشائها وأهم الأزمات والصراعات الدولية التي مرت بها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية تحت عنوان "السياسة المصرية والاقتصاد الأزرق"، بالتعاون مع الصالون البحري المصري.

وتحدث عن المشروعات التنموية الحديثة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثلت في ازدواج القناة، وكذلك مشروعات تنمية المنطقة الاقتصادية المتاخمة لها، فضلاً عن مشروعات تحديث وتطوير الموانئ البحرية المصرية ورفع كفاءة قطاع النقل البحري.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة العلمية التي تلقي الضوء على أهم المشروعات التنموية في مجال النقل البحري والاقتصاد الأزرق من خلال الاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها، وهي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، وذلك بهدف توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي.

بدوره، أكد الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أهمية موضوع الندوة في فتح آفاق معرفية جديدة أمام طلاب الكلية وباحثيها فيما يتصل بحقل الاقتصاد الأزرق الذي يتعلق بالإدارة الجيّدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

كما أشار الدكتور محمد علي إبراهيم مستشار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، إلى ظهور وتطور مفهوم الاقتصاد الأزرق ودور قطاع النقل البحري في التنمية الاقتصادية والاقتصاد العالمي.

واستعرض العديد من المشروعات التنموية التي تمت على أرض مصر والدول العربية خاصة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا في مجال النقل البحري.

شهدت الندوة حضور السفير مزيد الهوشيان قنصل عام المملكة العربية السعودية، ونيافة الأنبا إبرام أميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والدكتور ممدوح منصور رئيس قسم العلوم السياسية بالكلية، وأعضاء مجلس الشيوخ، ومفكري الصالون البحري المصري، وممثلي المجتمع المدني السكندري، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.