شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تطوير خدمات رقمية للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون؛ بشأن تطوير عدد من الخدمات الرقمية المُقدمة للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

حضر التوقيع على البروتوكول كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.

ووقع على بروتوكول التعاون المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الدولة للهجرة للتطوير المؤسسي.

وعلى هامش التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين المصريين في الداخل والخارج.

وأضاف: تم الاتفاق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج على صياغة آليات تكنولوجية متقدمة لتيسير عملية التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة لهم.

وتابع أن بروتوكول التعاون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات للاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج في جميع مجالات التنمية، وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازات المُقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يتضمن ثلاثة محاور، يختص المحور الأول بإنشاء الأنظمة والتطبيقات والتي تشمل تطوير تطبيق للهاتف المحمول و"التابلت" يتميز بخصائص الذكاء الاصطناعي، حيث سيقوم بجمع وتحليل البيانات عن المصريين بالخارج وتحديد محاور اهتماماتهم بغرض التطوير الذاتي المستمر للخدمات الرقمية المُقدمة.

وأضاف أنه، وفقا للمحور الأول للبروتوكول، سيتم تقديم خدمات بوابة مصر الرقمية للمصريين العاملين بالخارج، كما سيتم ربط جميع الامتيازات والخدمات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية من خلال التطبيق، فيما سيوفر التطبيق محتوى معلوماتياً ثرياً وخدمات تفاعلية تهُم المصريين بالخارج، لافتا إلى أنه سيتم الترويج للتطبيق من خلال إحدى شركات التسويق المتخصصة.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم إنشاء وتطوير قاعدة بيانات للعلماء المتفوقين بالخارج بالتعاون بين وزارات: الاتصالات، والدولة للهجرة، والتعليم العالي.

وأشار إلى أن المحور الثاني للبروتوكول يتعلق بالبنية التكنولوجية والاتصالات وتوفير بيئة الاستضافة المناسبة واللازمة للأنظمة المُطورة محل البروتوكول، أما المحور الثالث فيختص بالتدريب ورفع كفاءة العاملين القائمين على إدارة الأنظمة المطورة محل البروتوكول.

وقالت السفيرة سها جندي إن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص القيادة السياسية البالغ على تحسين جودة وتوسيع نطاق الخدمات المُقدمة للمصريين المقيمين بالخارج وتعزيز أواصر الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم الأم، حيث تم تكليف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية إلى إنفاذ خطتها بشأن التحول الرقمي لمختلف جهات الدولة.