شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن شارع أحمد عرابى ومتفرعاته لتحويل الخط المتعارض مع محور 26 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن استكمال أعمال تحويل خطوط مياه الشرب بشارع أحمد عرابى المتعارضة مع مشروع توسعات محور 26 يوليو وشارع أحمد عرابى، علما بأنه تم مد خطوط مياه الشرب ومتبقى أعمال الربط للخطوط.

وأشارت محافظة الجيزة أن الأعمال سوف تستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ فى الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء الموافق 7/12/2022 وحتى الساعة 6 صباح غد، الخميس الموافق 8/12/2022.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي: شارع احمد عرابي ومتفرعاته، خلف نادى الترسانة، شارع الحجاز، مساكن العرائس.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى شركة المياه والشرب والصرف الصحى بالجيزة بضرورة الإلتزام بالمدة المعلنة للإنتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الإنتهاء من الأعمال.

كما كلف المحافظ، حي العجوزة بالمتابعه الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات لضمان إنتظام العمل.

وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة عند الطلب على رقم الخط الساخن (125).