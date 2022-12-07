شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الآلية الثلاثية تهدف لتحقيق استقرار ومصالح مصر والعراق والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد سامح شكرى وزير الخارجية، على أن آلية العمل الثلاثي التي تجمع مصر والعراق والأردن ليس الغرض منه أى نوع من قصر العمل ، وإنما توسعته والتفاعل مع بقية الأطراف على مستوى الدول العربية والإقليمية، لتعود بالفائدة في النهاية على مواطنينا وتحقيق الاستقرار.

قال سامح شكرى فى مؤتمر صحفى ثلاثى مع نظرائه في العراق والأردن، إن آلية العمل الثلاثي هدفها تعزيز الروابط القائمة بالاعتماد على التكامل بين دولنا، فضلا عن تعزيز الفرص الاقتصادية والتنسيق وتبادل الرؤي اتصالا بالقضايا الإقليمية وتحقيق الاستقرار والعمل المشترك لتحقيق مصالح تلك الدول.

أشار إلى أن الهدف أيضا توثيق هذه العلاقة واستكشاف مواقع التكامل التي تصب في مصلحة البلدان الثلاث والاستمرار في التنسيق الوثيق.

كشف وزير الخارجية عن اجتماع لوزراء الدول الثلاث قريبا في العراق، بهدف الدفع قدما لتنفيذ المشروعات المختلفة واستشراف محالات التعاون الأخرى، مهنئا العراق على نجاح العملية السياسية التي تؤدى الى استقرار ووحدة وسيادة الأراضى العراقية، مشددا على أن العراق مكون رئيسي في إطار العمل العربي المشترك وتدعيم الاستقرار في المنطقة.

أوضح سامح شكري، أن الدول الثلاث تحديات عديدة نتيجة الضغوط الاقتصادية المترتبة على الازمة الجيوسياسية والأزمة الأوكرانية وأمن الغذاء والطاقة.

أكد "شكري" أن التضامن والعمل المشترك من شأنه أن يزيد من قدرات دولنا، معربا عن أمله أن يكون هذا الإطار نموذجا لتوسيع العمل العربي المشترك بصفة عامة ، مضيفا:" سوف نستمر في هذا الإطار لأن عمل ليس الهدف منه إلا تحقيق المصلحة".