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الصحة: لقاح الأنفلوانزا يحمى من 60% من حالات العدوى

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الانفلونزا يحمى من 60% من حالات العدوى لدى البالغين ويصبح اللقاح فعال بعد 14 يوم من التطعيم.

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تنتشر الإنفلونزا الموسمية بسهولة في الأماكن المزدحمة، لذلك يجب الحرص  على عدم التواجد في هذه الأماكن كما يجب ارتداء  الكمامة عند الخروج من المنزل .

 

واستكملت وزارة الصحة موجهه حديثها للمواطنين: يجب تلقى لقاح الإنفلونزا لأنه يحمى من 4 أنواع فيروسات إنفلونزا ستنتشر هذا الموسم.

 

وأكدت أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح والعديد من الصيدليات .

 


الانفلونزا الموسمية

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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