شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح الأنفلوانزا يحمى من 60% من حالات العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الانفلونزا يحمى من 60% من حالات العدوى لدى البالغين ويصبح اللقاح فعال بعد 14 يوم من التطعيم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تنتشر الإنفلونزا الموسمية بسهولة في الأماكن المزدحمة، لذلك يجب الحرص على عدم التواجد في هذه الأماكن كما يجب ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل .

واستكملت وزارة الصحة موجهه حديثها للمواطنين: يجب تلقى لقاح الإنفلونزا لأنه يحمى من 4 أنواع فيروسات إنفلونزا ستنتشر هذا الموسم.

وأكدت أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح والعديد من الصيدليات .