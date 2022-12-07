شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن استئناف توريد عربات السكة الحديد الجديدة من المجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل استئناف توريد عربات السكة الحديد الجديدة من المجر بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب الاحداث العالمية حيث اكد وزير النقل المهندس كامل الوزير استقبال ميناء الاسكندرية 37 عربة سكة حديد جديدة درجة ثالثة مكيفة جديدة قادمة من المجر ليصل اجمالي عدد العربات الجديدة الدرجة الثالثة المكيفة التي تم تصنيعها و توريدها من المجر الى 196 عربة من اجمالي العربات التي تم توريدها والتي وصل عددها حتى الان الى 695 عربة في ضوء التعاقد الذي سبق ابرامه مع التحالف الروسي المجري.

وأضاف وزير النقل أن شركة جانز مافاج المجرية ستقوم بتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من اجمالي صفقة ال 1300 عرية سكة حديد جديد بالاضافة الى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية ليصل اجمالى العربات الى 1350عربة وهي الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى.

وأوضح الوزير، إن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لافتا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن الصفقة المشار اليها تشمل عدد 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و 80 عربة بوفيه مكيفة ) بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية .