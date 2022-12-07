شكرا لقرائتكم خبر عن اعمل حسابك.. قطع المياه اليوم 8 ساعات عن شارع أحمد عرابى بالمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب في مناطق "شارع أحمد عرابي ومتفرعاته، خلف نادي الترسانة، شارع الحجاز، مساكن العرائس"، لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء، وحتى الساعة 6 صباح غد الخميس.

وأرجعت شركة المياه سبب القطع إلى أعمال ربط خطوط مياه جديدة بشارع أحمد عرابي والمتعارضة مع أعمال التوسعات بمشروع توسعات محور 26 يوليو وشارع أحمد عرابي.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.