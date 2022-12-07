شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن إطلاق استراتيجية 2022-2032 خلال ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة سيتي لندن، برفقة الدكتورة سينوداد روبنسون نائب رئيس الجامعة لريادة الأعمال والعلاقات الدولية والتوظيف، والدكتور راجيكومار روى عميد كلية العلوم والتكنولوجيا، والدكتور ناصر سايما عميد كلية الهندسة، والدكتور بيتر بويف عميد العلاقات الدولية بالجامعة.

وتناولت الزيارة، مناقشة النُظم الحديثة وآليات العمل والشراكات التي تتيحها وزارة التعليم العالي من خلال نظم الشراكة المختلفة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو فتح فرع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض الوزير رؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية خلال الفترة من (2022 -2032)، والتي سوف يتم انطلاقها في النصف الأول من ديسمبر الجاري في حدث يضم علماء وخبراء التعليم العالي والمُفكرين، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي خاصة مع إيمان القيادة السياسية بأهمية التعليم الجامعي واعتباره مفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووسيلة للتأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.

وأشارت الدكتورة سينوداد روبنسون نائب رئيس الجامعة لريادة الأعمال والعلاقات الدولية إلى أن مصر تعُد على رأس أولويات خطة الجامعة الاستراتيجية في التعليم عبر الحدود، موضحة أنه سيتم عرض المشروع على مجلس أمناء الجامعة لدعم المشروع وتنفيذه.

وتضمنت الزيارة تنظيم جولة للوزير والوفد المرافق له؛ للتعرف على مختلف التخصصات البينية التي تُقدمها الجامعة والمعامل المُتخصصة والمتميزة، وكذلك الاطلاع على مشروعات الطلاب التي تخدم المجتمع المُحيط بالجامعة.

شهدت الزيارة حضور الدكتور مصطفى رفعت مستشار الوزير للتعاون الدولي والدكتور رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بلندن، والدكتور محمود كحيل خبير العلاقات الدولية ومُمثل جامعة سيتي لندن بمشروع إنشاء فرع لها بمصر، ولفيف من عمداء الكليات.