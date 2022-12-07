شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تخصيص الأسبوع الأخير قبل امتحانات الترم الأول للمراجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة تخصيص المدارس الأسبوع الأخير قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراجعة على المقررات الدراسية، مشددة على التزام المديريات التعليمية بالمواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي بالنسبة لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث من المقرر أن تنطلق 14 يناير المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضحت أنها لم تصدر أى تعليمات بشأن تطبيق إجراءات احترازية جديدة داخل الفصول الدراسية، وأن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الصحة في هذه الأمور.

وأكدت الوزارة، أنها سوف تعلن عن أي إجراءات جديدة بخصوص هذا الشأن في حينه، مشددة على ضرورة تطبيق التعليمات الواردة في دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.