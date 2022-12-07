شكرا لقرائتكم خبر عن 1136مشروعا تغير شكل الحياة فى قرى حياة كريمة بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى العمل على مدار اليوم لتطوير قرى الريف المصرى بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى عام 2019 لتطوير الريف المصرى وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات، بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهدت الجيزة ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، نهضة حضارية فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بما يقرب من 1136 مشروعا امتد إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه، استفاد منها أكثر من مليون مواطن وتغيرت معها شكل وطبيعة الحياة في القرى.

وشهدت مشروعات المبادرة في قرى الجيزة تقدما ملموسا في معدلات الإنجاز، حيث بلغت نسبة التنفيذ في مجمعات الخدمات الحكومية 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في محور الزراعة والطب البيطري ومشروعات قطاع الشباب والرياضة ومراكز الشباب 99.8%، ووصلت نسبة الإنجاز في مشروعات المدارس 100%.

وبلغت نسبة التنفيذ في مشروعات مياه الشرب إلى 93%، وبلغ حجم الإنجاز في مشروعات قطاع الصحة 90%، ووصلت نسبة التنفيذ في مشروعات قطاع الصرف الصحي 80%، فيما بلغت نسبة تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء 35%، وفي قطاع شبكة الطرق، انتهت المبادرة من تنفيذ 32% من المشروعات المستهدفة

وتستعد المحافظة لبدء شارة المرحلة الثانية من أعمال المبادرة بثلاثة مراكز جديدة، وهى منشية القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها لخدمة 2 مليون مواطن، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية، تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز ومنشآت صحية وتعليمية وخدمية ومراكز شباب.



مجمع الخدمات الحكومية



مجمع الخدمات بقرية القبابات



مشروعات المدارس بالجيزة



مشروعات المدارس بالقرى



مشروعات المدارس بقرى حياة كريمة بالجيزة



مشروعات حياة كريمة في الجيزة



ملاعب جديدة بالجيزة