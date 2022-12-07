شكرا لقرائتكم خبر عن حى بولاق أبو العلا يزيل الإشغالات من شوارع الوكالة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قادت المهندسة امل فوزى رئيس حي بولاق أبو العلا، بالقاهرة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات من شارع 26 يوليو وشارع الصحافة وأسفرت الحملة عن رفع الاشغالات وإزالة المخالفات.

وأكدت المهندسة امل فوزى، أن حملات الإزالة مستمرة علي مدار اليوم، حيث تم التنبيه علي موظفى الإشغالات بضرورة التواجد في الشارع علي مدار اليوم لمنع المخالف وتطبيق القانون ومنع الإشغالات، مشيرة إلى أن الحملة مستمرة بنطاق الحي يتزامن مع ذلك عمليات تطوير الشوارع والميادين لإعادة حي بولاق الي بريقه مرة أخرى، كما أوضحت بأنه سيتم عمليات رصف وإنارة وتشجير للشوراع الرئيسية.

يذكر أن شارع 26 يوليو يشهد تغيير جذرى بإنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، حيث تم انشاء 4 ابراك تطل على الشارع وجارى استكمال تطوير باقى المنطقة.