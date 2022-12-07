شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنظم تدريبات لمعلمى مادة الدراسات للصف الخامس الابتدائى 13 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريبات لمعلمي الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي، يومى 13 و14 ديسمبر الجارى في أطار خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التدريبات استكمالا للتنمية المهنية للمعلمين ويتم التأكيد علي موجهي مادة الدراسات الاجتماعية بمتابعة التدريبات التي ستعقد من خلال شبكة الفيديو كونفراس بقاعات الجمهورية علي أن يكون البث من القاعة الرئيسية بديوان عام وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الصباحية.

وكشفت الوزارة عن جدول التدريبات الخاصة بالمعلمين والموجهين بمادة الدراسات الاجتماعية، موضحة أنه يوم 13 ديسمبر الجارى تعقد التدريبات من الساعة العاشرة صباحا إلي الساعة الثانية عشر ظهرا وتستهدف موجهي مادة الدراسات الاجتماعية، أما يوم 14 ديسمبر تبدأ التدريبات من الساعة العاشرة صباحا إلي الساعة الثانية عشر ظهرا تدريب معلمي مادة الدراسات الاجتماعية.