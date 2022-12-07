شكرا لقرائتكم خبر عن يختصر وقت الوصول لـ6 أكتوبر.. تعرف على أعمال توسعة وتطوير الطريق الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة جهودها لتحويل الطريق الأبيض إلى محور مرورى جديد ينقل حركة المرور من الطريق الدائرى إلى محور 26 يوليو عند منطقة أبو رواش، وذلك في إطار تنفيذ خطط تطوير المحاور المرورية وفتح شرايين مرورية جديدة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة، وما سيحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

وتعد أعمال التطوير والتوسعة لمحور المنصورية بنطاق حي الهرم ومركز كرداسة، ومسار أعمال توسعات محور 26 يوليو، وتطوير وتوسعة الطريق الأبيض، مشروعا متكاملا يفتح مسارات جديدة للتنمية بمحافظة الجيزة في ظل الجمهورية الجديدة.

وتكمن أهمية أعمال تطوير وتوسعة الطريق الأبيض، في أنه يخدم عدة مناطق على رأسها مناطق ناهيا وكرداسة وأبو رواش، ويختصر الوقت بشكل كبير للمترددين على مدينة 6 أكتوبر، وتخفيف الضغط على محور 26 يوليو القديم، واختصار المسافة والوقت في الوصول لمحور 26 يوليو الجديد.

ويشهد الطريق الأبيض، تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة تعديات المنشآت التجارية والمحال وكافة التعديات على الطريق العام لتحقيق الاستغلال الأمثل لأعمال التطوير والرصف وتوسعة مسار الطريق، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز كرداسة بسرعة رفع المخلفات والرتش ونواتج أعمال الإزالة والتوسعات الجارية بمسار الطريق وبالتنسيق مع مديرية الري لرفع مخلفات التطهير للترع والمصارف الجارية بذلك القطاع لسرعة استكمال الأعمال الإنشائية بالطريق الأبيض.

ويجرى تنفيذ أعمال إنشائية لثلاث كبارى مارة بمواقع تقاطعات الطريق الأبيض مع طرق المريوطية والمنصورية واللبيني، حيث يشهد المشروع تنفيذ كوبرى بتقاطع المريوطية واللبينى بالطريق الأبيض، وكوبرى آخر من الطريق الأبيض لشارع اللبينى مباشرة، وكوبرى ينقل الحركة المرورية من الطريق الأبيض إلى أعلى طريق المنصورية، بالإضافة إلى كبارى ربط بمحور 26 يوليو الجديد وكبارى ربط بالطريق الدائرى.