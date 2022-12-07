شكرا لقرائتكم خبر عن للعاملين فى الأوقاف.. إعرف شروط المشاركة فى مسابقة الموظف المثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف، مسابقة الموظف المثالي لعام 2022م على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الوزارة للتشجيع المستمر للعاملين بالأوقاف من المتميزين علميًّا ومهنيًّا وإداريا.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية كيفية المشاركة في المسابقة وشروطها:

1. كل مديرية تقدم ملف بأفضل 3 موظفين بها يتضمن السيرة الذاتية والجهد المبذول وأهم الإنجازات لكل منهم.

2. ترتب كل مديرية في ملفاتها التي ترسلها للوزارة الموظفين حسب الكفاءة وتمنح كل منهم درجة تقديرية من 100 مع صورتين شخصيتين للموظف أو الموظفة.

3. المسابقة تشمل جميع المهندسين والمحاسبين والقانونيين والإداريين على اختلاف درجاتهم الوظيفية كتابية أو فنية أو غيرها.

4. كما تشارك المديريات بملف يضم أفضل ثلاثة أئمة أداء في المديرية وتدعمه بمبررات الترشيح.

5. يتم تسلم الترشيحات بمكتب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022م.

وأطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية مكبرة، فور عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، من خلال عدد من البرامج والمشروعات الدعوية وعلى رأسها عودة المقارئ القرآنية ولأول مرة فتحها للمصلين ورواد المساجد، وتعد المقارئ القرآنية مركزًا للتدريب على قراءة القرآن الكريم مجودًا ، ويقوم بالقراءة فيها نخبة من القراء والأئمة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل، الذين يمتازون بحسن الصوت، والأداء المنضبط.