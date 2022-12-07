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اليوم.. انتخاب رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم بالجامعات

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القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات اليوم الأربعاء 7 ديسمبر، لإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة، وذلك يوم 8 ديسمبر 2022.

 

جدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية انطلقت الأحد، حيث تم الانتهاء في 317 كلية، وذلك بنسبة 72% من عدد الكليات لشغل 4438 مقعدا لعضوية اللجان المختلفة على مستوى الكليات بالانتخابات والتزكية، وتبقى 128 كلية أجريت بها انتخابات الإعادة أول أمس الإثنين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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