شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخاب رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات اليوم الأربعاء 7 ديسمبر، لإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة، وذلك يوم 8 ديسمبر 2022.

جدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية انطلقت الأحد، حيث تم الانتهاء في 317 كلية، وذلك بنسبة 72% من عدد الكليات لشغل 4438 مقعدا لعضوية اللجان المختلفة على مستوى الكليات بالانتخابات والتزكية، وتبقى 128 كلية أجريت بها انتخابات الإعادة أول أمس الإثنين.