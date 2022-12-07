شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: نستهدف تعيين 531 موظفا جديدا بالهيئة للعمل بالضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن الهيئة تواصل لليوم الثالث على التوالى تلقى طلبات المتقدمين لشغل وظائف الدرجة الأولى للتخصصات الهندسية والعلوم وحتى يوم 9 من الشهر الجاري، للعمل بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

وأضاف الوكيل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تستهدف تعين 531 موظفا جديدا بالهيئة، لافتا إلى أن الهيئة تلتزم بكل معايير الدقة والشفافية المطلقة فى اختيار المتقدمين للوظائف المطلوبة، وذلك من خلال اﻻعتماد على التكنولوجيا الحديثة وعمل اختبارات اليكترونية لضمان عدم تدخل العنصر البشري والمجاملات.

وتشترط الهيئة للقبول بوظائف الدرجة الأولى من تخصصات هندسة:

- القيد بنقابة المهندسين.

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بالوظيفة.

- قضاء مدة زمنية لا تقل عن 4 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

- القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.

وللتعرف على كافة التخصصات المطلوبة فى مجال الهندسة و شروط كل وظيفة ادخل على الرابط التالي:

https://nppa.gov.eg/employmentFront

وبالنسبة للوظائف المطلوبة من التخصصات العلوم:

- مطلوب مدير إدارة خدمات إزالة التلوث الإشعاعي يكون حاصل علي بكالوريوس علوم تخصص كمياء أو فيزياء.

- موجه تدريب ثان.

- أخصائى فيزياء ثالث.

- أخصائى قياس طبقي ثالث.

- أخصائى مراقبة الجرعات الإشعاعية للأفراد ثالث.