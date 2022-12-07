شكرا لقرائتكم خبر عن استخدامات الذكاء الاصطناعى بمجال الإحصاء.. ضمن فعاليات مؤتمر الدولى لكلية البحوث الإحصائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، تنظيم المؤتمر السنوى الدولى الخامس والخمسين لعلوم البيانات ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور السيد خاطر عميد الكلية.

يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا العصر ومستجداته ومنها استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الاحصاء ، والنظم الذكية الاحصائية، والإحصاءات الحيوية والسكانية، والاحصاء في علوم الحاسب وبحوث العمليات، والتنقيب عن البيانات، والإحصاء الرياضي والتطبيقي وغيرها من الموضوعات المهمة في مجال علوم الاحصاء وتوظيفها في السياسات المتنوعة.

ويناقش المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، أكثر من 60 بحثًا في علوم البيانات وتعلم الآلة، والتعلم العميق، كما يتضمن ما يزيد على 15 ندوة علمية تناقش الموضوعات المتعلقة بعلوم البيانات .