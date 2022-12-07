شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 108 عمارات سكنية بقرى "حياة كريمة" فى سوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

”الخليج 365” يقدم أهم المعلومات حول مشروع سكن كريم بمراكز سوهاج المختلفة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى تعرف عليها فى النقاط التالية:

1- مبادرة سكن كريم ضمن مبادرة الرئيس السيسى لتطوير الريف المصرى.

2- إجمالي عدد العمارات 108 على مستوى المحافظة.

3- إجمالي عدد الوحدة السكنية بالعمارات 864 وحدة سكنية.

4- نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروعات 70%.

5- المشروعات الجارية 12 عمارة بقرى "الغريزات، ونجع أبو عوض ـ والبطاخ" بمركز المراغة.

6- 21 عمارة بقرى "نجوع الرياينة، والفراسية" بساقلته.

7- 5 عمارات بقرية "تل الزوكي" بطما.

8- 15 عمارة سكنية بقرى "الغنيمية، والغابات، والحرجة بالقرعان، وبرديس" بالبلينا.

9- 8 عمارات سكنية بقرى "المجابرة، والخلافية، وبيت داود" بجرجا.

10- 5 عمارات بقرية السقرية بالزوك الغربية بالمنشأة.

11- 42 عمارة بقرى "القوصة، ونجوع مازن، والعزبة، ونجع عمار، والحاجر بأولاد يحيي، ومزاتة، والبلابيش بحري" بمركز دار السلام.

12- العمارات اشتملت على 864 حظيرة لتربية الطيور والمواشي بواقع حظيرة لكل وحدة سكنية.