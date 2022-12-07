"الصحة" تطلق برنامج "تعافى" لتثقيف المرضى على الصحة النفسية

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان برنامج "تعافى" للعلاج من مشاكل الصحة النفسية، حيث يتضمن البرنامج التعريف بمهارات الثقافة العلاجية، وتعديل السلوك اللازم لحياة سوية بدون مخدرات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، من خلال برنامج "تعافي" عبر جلسات علاجية أثناء فترة تأهيل المرضى، بما يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التى تساعد المرضى على التعافي.

وأضافت أن برنامج تعافي يتضمن التعريف بمهارات الثقافة العلاجية، وتعديل السلوك اللازم لحياة سوية بدون مخدرات، مؤكدة توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة والتدريبية والتوعوية فى مجال علاج الإدمان، بما يساهم فى دمج المرضى فى المجتمع بعد إتمام البرنامج العلاجي.

وقالت إن الأمانة تعمل على توفير الرعاية المجتمعية للمريض، والتى تتضمن خدمات التأهيل النفسي، وخدمات الرعاية اللاحقة ومنع الانتكاسة، وكذلك التأهيل المهنى (العلاج بالعمل) والتأهيل البدنى (العلاج بالرياضة).