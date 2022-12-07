شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستويات للشواحن بمحطات شحن السيارات الكهربائية الجديدة.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مستويات الشواحن للسيارات والمركبات الكهربائية بمحطات شحن السيارات الكهربائية وفقا للقواعد التي أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهى كالاتى :

تضم مستويات الشواحن للسيارات و المركبات الكهربائية الاتى :

-المستوى 1 :

الشواحن التي تستخدم التيار المتردد ( AC ) ويقدرة لا تتعدى الـ 7 ٫ 2 كيلووات لنقطة الشحن الواحدة .

-المستوى 2 :

الشواحن التى تستخدم التيار المتردد ( AC ) ويقدرة أكبر من 7 ٫ 2 كيلووات ولا تتعدى 22 کیلووات لنقطة الشحن الواحدة .

-المستوى 3 :

الشواحن التى تستخدم التيار المستمر ( DC ) بقدرات أعلى من 2 كيلووات لنقطة الشحن الواحدة .