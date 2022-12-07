شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستويات للشواحن بمحطات شحن السيارات الكهربائية الجديدة.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مستويات الشواحن للسيارات والمركبات الكهربائية بمحطات شحن السيارات الكهربائية وفقا للقواعد التي أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهى كالاتى :
تضم مستويات الشواحن للسيارات و المركبات الكهربائية الاتى :
-المستوى 1 :
الشواحن التي تستخدم التيار المتردد ( AC ) ويقدرة لا تتعدى الـ 7 ٫ 2 كيلووات لنقطة الشحن الواحدة .
-المستوى 2 :
الشواحن التى تستخدم التيار المتردد ( AC ) ويقدرة أكبر من 7 ٫ 2 كيلووات ولا تتعدى 22 کیلووات لنقطة الشحن الواحدة .
-المستوى 3 :
الشواحن التى تستخدم التيار المستمر ( DC ) بقدرات أعلى من 2 كيلووات لنقطة الشحن الواحدة .