شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم بمسابقة عضو هيئة التدريس المتميز بتربية حلوان والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت كلية التربية بجامعة حلوان معايير التقييم للفوز بالجائزة والتى تمثلى فى:
1- تقييم الطلاب لعضو هيئة التدريس المتقدم للجائزة.
2 - تقييم الزملاء.
3- تقييم رئيس مجلس القسم.
4- تقييم عميد الكلية.
5- الأبحاث والمقالات العلمية المنشورة أو المقبولة للنشر في دوريات محكمة خلال آخر عامين (يقدم خطاب النشر أو القبول).
6- الكتب العلمية المنشورة والمحكمة خلال آخر ثلاثة أعوام (يقدم نسخة من الكتاب).
7- الكتب والمراجع العلمية المترجمة خلال آخر ثلاثة أعوام (يقدم نسخة من الكتاب).
8- تحكيم الأبحاث العلمية داخل وخارج مصر خلال آخر عام (يقدم خطاب يفيد التحكيم).
9- المساهمة في الحصول على تمويل بحثي من خارج الجامعة خلال آخر عامين (يقدم ما يفيد ذلك).
10- الحصول على جوائز علمية خلال آخر ثلاثة أعوام (يقدم ما يفيد بالجوائز أو الشهادات الممنوحة).
11- المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الخارجية خلال آخر عامين (يقدم ما يفيد ذلك).
12- إلقاء محاضرات علمية خارج الجامعة خلال آخر عام (يقدم ما يفيد ذلك).
13- المشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع خلال آخر عام (يقدم ما يفيد طبيعة المشاركة).
14- المشاركة في اللجان الرسمية خارج الجامعة آخر عام (يقدم ما يفيد طبيعة المشاركة).
15- نشر المقالات الصحفية الهادفة خلال آخر عام (يقدم صور من المقالات).