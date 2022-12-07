شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم بمسابقة عضو هيئة التدريس المتميز بتربية حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية التربية بجامعة حلوان، فتح باب التقدم لمسابقة عضو هيئة التدريس المتميز ، والذى من المقرر أن يستمر حتى يوم 15 ديسمبر الجارى ، يأتى ذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى بكافة عناصرها، والعمل على تشجيع روح التنافس والتميز العلمي .

وأوضحت كلية التربية بجامعة حلوان معايير التقييم للفوز بالجائزة والتى تمثلى فى:

1- تقييم الطلاب لعضو هيئة التدريس المتقدم للجائزة.

2 - تقييم الزملاء.

3- تقييم رئيس مجلس القسم.

4- تقييم عميد الكلية.

5- الأبحاث والمقالات العلمية المنشورة أو المقبولة للنشر في دوريات محكمة خلال آخر عامين (يقدم خطاب النشر أو القبول).

6- الكتب العلمية المنشورة والمحكمة خلال آخر ثلاثة أعوام (يقدم نسخة من الكتاب).

7- الكتب والمراجع العلمية المترجمة خلال آخر ثلاثة أعوام (يقدم نسخة من الكتاب).

8- تحكيم الأبحاث العلمية داخل وخارج مصر خلال آخر عام (يقدم خطاب يفيد التحكيم).

9- المساهمة في الحصول على تمويل بحثي من خارج الجامعة خلال آخر عامين (يقدم ما يفيد ذلك).

10- الحصول على جوائز علمية خلال آخر ثلاثة أعوام (يقدم ما يفيد بالجوائز أو الشهادات الممنوحة).

11- المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الخارجية خلال آخر عامين (يقدم ما يفيد ذلك).

12- إلقاء محاضرات علمية خارج الجامعة خلال آخر عام (يقدم ما يفيد ذلك).

13- المشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع خلال آخر عام (يقدم ما يفيد طبيعة المشاركة).

14- المشاركة في اللجان الرسمية خارج الجامعة آخر عام (يقدم ما يفيد طبيعة المشاركة).

15- نشر المقالات الصحفية الهادفة خلال آخر عام (يقدم صور من المقالات).