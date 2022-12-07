شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تصلى صلوات تجنيز الأنبا داود اليوم فى المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات تجنيز الأنبا داود أسقف المنصورة فى الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة (مقر المطرانية).

وأقيم قداسًا صباح اليوم بحضور الجثمان فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة.

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنهم يودعون الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذى رحل عن عمر بلغ 66 سنة، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد 32 سنة، رعى خلالها إيبارشية المنصورة لمدة 20 سنة.

وذكر بيان الكنيسة، أن الأنبا داود تمتع بقلب بسيط وروح نقية وكان أمينًا في رهبنته، وفى رعايته لشعبه فأحبوه، ولمس هذه المحبة النقية أيضًا كل من عرفوه ومن تعاملوا معه.