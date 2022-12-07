شكرا لقرائتكم خبر عن حالات إسقاط الحضانة عن الأم وفقا للقانون.. أبرزها الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض من المواطنين عن حالات إسقاط الحضانة عن الأم وفقاً للقانون، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا. ويقول المحامى خالد محمد إن حالات إسقاط الحضانة عن الأم تتلخص فى الآتى:

1. اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائى فى قضية تمس الشرف.

2. زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.

3. امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية.

4. أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.

5. أن تكون مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية الطفل.

6. بلوغ الطفل السن القانونية وهي 15 سنة وهنا يخير أمام القاضى بين والده ووالدته.