شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ميدان النهضة فى الجيزة بمساحات خضراء وأضواء ساحرة بعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مشروع تطوير ميدان النهضة جنوب الجيزة، إنجازًا كبيرا بعدما تحول لتحفة فنية أعادت للحى بريقه ووجهته الحضارية من جديد، حيث شملت أعمال التطوير تجميل ورفع كفاءة الميدان وتدعيمه بمساحات خضراء وأعمدة إنارة ومماشى سياحية جديدة.

وشملت أعمال التطوير، استكمال تجميل ورفع كفاءة شارع النيل وميدان وشارع النهضة من إنارة ورصف ودهانات وحدائق وتخطيط شوارع وانترلوك وإنشاء نافورات ومساحات خضراء، وذلك في إطار أعمال التطوير الشامل الذي يشهدها القطاع والتي ضمت تطوير شوارع مراد والبحر الأعظم ونفق عباس والنيل والتحرير وشارل دى جول، وذلك بمتابعة طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.

وشهد كورنيش النيل بالجيزة أعمال تطوير بدأت من منطقة المنيب مرورا بشارع البحر الأعظم وشارع النيل حتى منطقة الوراق ليظهر الكورنيش بشكل مختلف، يظهر جمال النيل خاصة بعد إزالة كل ما يحجب الرؤية عن المواطنين كان أبرزها سور نادى الزمالك النهرى وعدد آخر من المنشآت بطول الكورنيش.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلا من رئيس حي جنوب وهيئة النظافة بضرورة مراعاة الشكل الجمالي والحضاري أثناء تنفيذ الأعمال والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والأشجار لتحسين الصورة البصرية مع إجراء الصيانات الدورية لها، ورفع كفاءة أرصفة المشاه والبلدورات ومسار سير المواطنين لتسهيل الحركة وعدم إعاقة الحركة المرورية.



ميدان النهضة بمساحات خضراء وأضواء ساحرة



ميدان النهضة بعد التطوير