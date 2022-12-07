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ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 7/12/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:06  ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 37: 2

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء  6:18

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 2:39

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:02

موعد صلاة الظهر 11:43 م

موعد  صلاة العصر 2:31 م 

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء 6:13  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:51

وقت صلاة الظهر 11:34 

موعد صلاة  العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:53  ص

موعد صلاة الظهر 11:41 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:19

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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