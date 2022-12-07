شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 7/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 37: 2
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:18
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 2:39
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:02
موعد صلاة الظهر 11:43 م
موعد صلاة العصر 2:31 م
موعد صلاة المغرب 4:51 م
موعد صلاة العشاء 6:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:51
وقت صلاة الظهر 11:34
موعد صلاة العصر 2:29 م
وقت صلاة المغرب 4:49 م
وقت صلاة العشاء 6:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:53 ص
موعد صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:19