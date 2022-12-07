شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: منظومة التأمين الصحى تشمل ما يقرب من 105 ملايين مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى التوسع فى منظومة التأمين الصحي على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أن المنظومة تتيح تقديم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين بجودة كبيرة جدا.

وأضاف " عبد الغفار " خلال لقائة مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الثلاثاء ، أنة من خلال دعم الحكومة والدعم الرئاسي الشامل ى ، هناك تحرك سريع من قبل الدولة للتأمين الصحي الشامل للمحافظة على صحة المواطنين ، مشيرا إلى أن المحافظات التي تم تشغيل المنظومة بها شهدت نقلة نوعية في المجال الصحي.

وتابع :" منظومة التأمين الصحي هي منظومة ضخمة جدا تشمل ما يقرب من 105 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية" ، مشددا على أن بدء منظومة بهذا العدد الضخم تطلب أن تكون هناك اختيارات مبنية على الأعداد الموجودة في المحافظة وعلى الجاهزية وعلى التنوع والتقسيم الجغرافي.

وأشار" عبد الغفار" إلى أن هذه النقلة تشمل نوعية الخدمات وجودة المنشآت والمجانية التي تكاد تكون مُطلقة، باعتبار أن المواطن لم يعد يتحمل تكلفة تقديم الخدمة، لكن المنظومة هي التي تتحمل ذلك من خلال اشتراكات يدفعها القادر كما تدفعها الدولة نيابة عن غير القادر.