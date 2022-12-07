شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات: سلمنا أكثر من 24 ألف سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف سليمان المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، إن التحديات التي واجهتها المبادرة كبيرة أبرزها كانت جائحة كورونا ثم أزمة سلاسل الإنتاج ثم الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن كل هذه عوامل أثرت على عملية استيراد المكونات وأثرت على صناعة السيارات.

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن هناك شركات في المبادرة وفرت 6 موديلات لـ19 لسيارت الملاكى والتاكسى تناسب دخل المواطن.

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى: لدينا أطول فترة سداد 7 أو 10سنوات بفائدة 3 %، ونوفر وثقتين للتأمين على السيارة، كما نوفر له إمكانية دفع مقدمة كى يتمكن من دفع أقساطه ، وتلقينا 42 ألف طلب لإحلال السيارات وهناك أكثر من 24 ألف سيارة تم تسليمهم .