شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كنسي للمشاركة في تجنيز بطريرك الكنيسة الإريترية بتكليف من البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وفدًا كنسيًا بالسفر إلى العاصمة الإريترية أسمرة، لتمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تقديم العزاء والمشاركة في صلوات تجنيز مثلث الرحمات أبونا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، والتي ستقام بعد غدٍ الخميس في كاتدرائية السيدة العذراء بأسمرة .

وتكون الوفد الكنسي من أصحاب النيافة:

- الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة.

- الأنبا توماس مطران القوصية ومير.

- الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص

- الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا

- الراهب القمص أنجيلوس النقادي

ورقد قداسة البطريرك أبونا كيرلس الأول في الرب يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز ٩٦ سنة، ونعاه قداسة البابا والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.