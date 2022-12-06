شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح قطع أراضى سكنية للمواطنين كل 3 شهور على موقع هيئة المجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على طرح قطع الأراضي السكنية للمواطنين كل ثلاث شهور على الموقع الإلكتروني.

وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الثلاثاء، أن التقديم على قطع الأراضي سيكون عبر الموقع الإلكتروني فقط، كما أن السداد لقيمة قطع الأراضي سيكون عبر الموقع الإلكتروني أيضًا، مشيرًا إلى أن هذا الطرح حدث لمنع السمسرة على قطع الأراضي، وأى مواطن يستطيع الدخول على الموقع الإلكتروني ويحدد قطعة الأرض المراد شراءها والموقع والمدينة التى يريدها والمراد التقدم علي شرائها.

وتابع: "الموقع الإلكتروني للهيئة يعمل منذ فترة على الأراضي الاستثمارية والمواطنين تعودت عليه، وكل 3 شهور يتم طرح الأراضي، والتقدم على شراء قطع الأراضي لمدة شهرين فقط، والشهر الباقي سيتم البت فى الطلبات لشراء الأراضي، مشيرا إلى أن الأولوية لقطع الأراضي الأكثر تميزا لمن يسدد بالدولار من الخارج وليس بأولوية الحجز، وممكن الحجز بالدولار من الداخل، ولكن يكون الحساب الدولاري مر على إنشائه 60 يومًا لشراء قطع الأراضي الأكثر تميزًا على الموقع الإلكتروني للهيئة".