شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تشدد على تفعيل التسجيل الإلكترونى للغياب أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، اجتماعا موسعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة؛ لمتابعة الاستعدادات للإمتحانات الإلكترونية، وحصر الأعطال إن وجدت، وصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة.

وأشار إلى أهمية تنظيم دخول وخروج الطلاب من المدارس وخلال الفسحة، والاهتمام بالإشراف العام وإشراف الأدوار، وانضباط الطلاب، وتفعيل اليوم الرياضي داخل المدارس.

ولفت خلال الاجتماع، إلى طرح مسابقة في كل إدارة من إدارات الجيزة التعليمية وترشيح 3 مدارس من كل إدارة لمسابقة "مدرسة صديقة للبيئة"، بما يتفق مع التغييرات المناخية وتطبيق عوامل التحضر للأخضر، وذلك بجميع المراحل التعليمية.

وشدد على الالتزام بعدم تداول أية بيانات أو تقارير أو مكتابات تتعلق بالعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والامتناع عن إجراء اجتماعات تتعلق بموضوعات بها درجة سرية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على أمن المعلومات.

وأكد على استمرار تفعيل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتوعية بقضايا البيئة والمناخ حتى نهاية العام الدراسي، وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وخاصة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بين الطلاب داخل الفصول؛ حفاظًا على صحتهم من انتشار الأمراض بشكل عام، وتطهير وتعقيم دورات المياه.

وشدد على وقف التحويلات لطلاب الصف الثالث الثانوي إلا من خلال الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة وذلك للحالات الضرورية التي تستدعي ذلك، والتأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء الكنترولات وتوفير احتياجات كل كنترول من أدوات وغيره، وتسهيل مهمتهم، واستمرار المتابعات للمدارس والتأكيد على الإشراف على خروج الطلاب بانتظام وهدوء.

وأكد خلال الاجتماع على المرور المستمر على مدارس الإدارات ليلًا للتأمين من جانب مسئولي الأمن، وضرورة أن تكون خُطة مدير الإدارة مختلفة عن خُطة وكيل الإدارة وذلک لمتابعة عدد أكبر من المدارس.

وتحدث كذلك عن تفعيل دور مجلس الأمناء بالمدارس وأهميته في حل المشاكل وإزالة المعوقات، ودوره في مواجهة ظاهرة العنف داخل المدارس، منبها إلى المشاركة المجتمعية وتفعيلها داخل المدارس، ومساهمتها في العملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلاب.