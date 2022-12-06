شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 183 حالة إشغال لمحال تجارية ومقاهى فى حملة بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال مركز العياط، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الأشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن رفع 183 حالة إشغال لمحال تجارية ومقاهي وباعة جائلين بالطريق العام، وإيداع المضبوطات بمخازن المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وذلك بمتابعة محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.