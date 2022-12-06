شكرا لقرائتكم خبر عن مساء غدا.. قطع المياه 8 ساعات عن شارع أحمد عرابى بالمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال مشروع توسعات محور 26 يوليو وشارع أحمد عرابي، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو أعمال ربط خطوط مياه جديدة بشارع أحمد عرابي والمتعارضة مع أعمال التوسعات.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: "شارع أحمد عرابي ومتفرعاته، خلف نادي الترسانة، شارع الحجاز، مساكن العرائس"، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.