أخبار مصر

الأوقاف: افتتاح 9600 مسجد بتكلفة 10 مليارات و200 مليون جنيه منذ تولى الرئيس السيسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 9600 مسجد بتكلفة 10 مليارات و200 مليون جنيه منذ تولى الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف، فى تقرير حديث لها، تحقيق أرقامًا قياسية متعددة في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي تبلغ خلال هذا العام (1200) مسجد.

 

ولفتت الوزارة إلى أنه بلغ إجمالي المساجد التي تم افتتاحها في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 9/ 12/ 2022م (3116) مسجدًا، منها (2712) مسجدًا جديدًا، و(404) مساجد صيانة وتطويرًا.

 

كما كشفت وزارة الأوقاف أن إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (9600) مسجد؛ بتكلفة تزيد على 10 مليارات و200 مليون جنيه.

 

9fffca83-682a-479d-a4ef-7a593b013df0

 

 

73fe2df3-16af-48c1-8033-7fbefa7bbb85

 

 

a0d44974-3326-4369-a0c7-c20b0e783f42

 

 

e5203dba-8d50-4afb-93b0-89d71a59c69e
e5203dba-8d50-4afb-93b0-89d71a59c69e

f0e55349-af42-4c33-9af8-8205cba4fc1f

 

 

fb86671b-6d93-49b7-a7a7-c636afd1ff1d

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا