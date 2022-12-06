شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 9600 مسجد بتكلفة 10 مليارات و200 مليون جنيه منذ تولى الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف، فى تقرير حديث لها، تحقيق أرقامًا قياسية متعددة في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي تبلغ خلال هذا العام (1200) مسجد.

ولفتت الوزارة إلى أنه بلغ إجمالي المساجد التي تم افتتاحها في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 9/ 12/ 2022م (3116) مسجدًا، منها (2712) مسجدًا جديدًا، و(404) مساجد صيانة وتطويرًا.

كما كشفت وزارة الأوقاف أن إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (9600) مسجد؛ بتكلفة تزيد على 10 مليارات و200 مليون جنيه.