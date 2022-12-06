شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن إطلاق برنامج "التحفيظ عن بُعد" لتحفيظ القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق برنامج "التحفيظ عن بُعد"، وذلك في إطار اهتمام الوزارة، وعنايتها بالقرآن الكريم (تلاوة وحفظا وفهما)، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم، وتدبره وفهم مقاصده، وعملا على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الشريحة المستهدفة من البرنامج المراحل الآتية :

• مرحلة الروضة .

• المرحلة الابتدائية.

• المرحلة الإعدادية.

• المرحلة الثانوية.

• المرحلة المفتوحة (للجميع).

وكشفت وزارة الأوقاف عن المزايا المتوقعة من البرنامج وعى :

• يُمنح المشارك شهادة ختم القرآن الكريم وفهم معانيه من وزارة الأوقاف.

• ضم المتميزين لعضوية المقارئ القرآنية بوزارة الأوقاف.

• التحاق الراغبين من الحفظة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم مباشرة.

• إعطاء الأولوية للمشاركة في المسابقات القرآنية المحلية والدولية.

• جوائز للأكثر تميزًا.