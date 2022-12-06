شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتتوقع أمطارا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

ويشهد اليوم، الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة بنسبة حدوث 30٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.