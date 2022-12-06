شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة السويس، وذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية.

وخلال الاجتماع، قال محافظ السويس إن المحافظة تشهد فى الفترة الحالية عددا كبيرا من المشروعات القومية التى تتصل بشكل مباشر بحياة المواطنين بالمحافظة، ومن هذه المشروعات إنشاء المجمع الطبى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتأمين الصحى الشامل، وكذا مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث تعتبر السويس من أولى المحافظات في تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق وقد وصل معدل التنفيذ فيه إلى لنسب متقدمة.

وأضاف أن المحافظة شرعت فى تنفيذ مجموعة من المشروعات المهمة، منها مشروع تطوير ترعة السويس بطول 40 كم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، كما أشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير العمران القائم بواقع 35 مدينة، تضم أكثر من 2000 عمارة سكنية بها نحو 48 ألف وحدة سكنية، موضحا أن المشروع يخدم 250 ألف نسمة.

كما تطرق المحافظ إلى مشروع تطوير القطاع الريفى والذى يشمل تطوير ورفع كفاءة محطة صرف صحي الحسنى والكرانى، وكذا تطوير قرية عامر بجميع مرافق البنية التحتية (مياه – صرف صحى – كهرباء – غاز – اتصالات) بالإضافة إلى أعمال الرصف والانترلوك والإنارة.

وأوضح المحافظ أن الرؤية المستقبلية للمحافظة تشمل التركيز على ملفات: الإسكان، وتطوير المحاور، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الجديدة بالمحافظة، فإن المحافظة وفرت عدد 3 مواقع للامتداد داخل الحيز العمراني ومتصلة بالطرق بشكل جيد على مساحة إجمالية 192 فدانا، نفذت عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عدد563 عمارة سكنية بإجمالي 13200 وحدة سكنية جاري الانتهاء من المراحل الأخيرة من تنفيذها.

وفى نفس الإطار، وفرت محافظة السويس مؤخرا عدد 3 مواقع أخرى جاهزة لإقامة مشروعات إسكان جديدة على مساحة إجمالية 310 أفدنة تستوعب 910 عمارات سكنية بإجمالي نحو 21300 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بمشروعات المحاور والطرق، تمت الإشارة إلى مشروع استكمال تطوير طريق (القاهرة – السويس) بداية من الكم 109 وحتى تقاطع طريق مصر/إيران بطول 16.5كم، وكذا مشروع إنشاء محور رابط بين الطرق الإقليمية (القاهرة – السويس) و(الإسماعيلية – الزعفرانة) مع الربط مع ميدان فكري زاهر.