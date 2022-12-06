شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وفيات من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن "فترة دخول فصل الشتاء الموسم الطبيعى للإصابة بفيروسات الجهاز التنفسى، والعامين الماضيين كنا نتعامل مع مرضى كورونا وحاليا الحالات بسيطة وتعالج، ولا يوجد أى وفيات من فيروس كورونا فى الفترة الحالية".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن: "أعراض الفيروسات التنفسية جميعها متشابه، ومنها رشح وعطس واحتقان وتكسير فى الجسم وحرارة وسعال، والأغلبية الكبيرة جدا تشفى تماما بالعلاج.. ولكن لابد الاهتمام بها لأنها تؤدى إلى مضاعفات بالجهاز التنفسى ولابد من الاحتياط".

وحذر عوض تاج الدين كبار السن والأطفال الأقل من 5 سنوات من حدوث مضاعفات، موضحا أنه لابد من الحذر وأخذ الاحتياطيات، مضيفا أنه حتى الآن لم يعلن عالميا انتهاء وباء كورونا، بسبب أن هناك نوع من التذبذب فى بعض الدول فى أعداد الإصابات بكورونا.

وأوضح: "مازلنا فى وباء كورونا، حيث لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاءه.. ويقاس وباء كورونا بشدة الحالات ودخول المستشفيات والوفيات، ولدينا حالات بسيطة ولكن لا أستطيع إعلان انتهاء الوباء.. ولابد من أخذ الاحتياطات تماما، فمن الممكن أن يترك المرض أثر".