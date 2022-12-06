شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأرميني يؤكد اهتمام بلاده بتنمية العلاقات الثنائية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأرميني، فاهاجن خاتشاتوريان، على اهتمام بلاده بتنمية العلاقات الثنائية مع مصر وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال تقديم السفيرة سيريناد محمد جميل، سفير مصر لدى جمهورية أرمينيا، أوراق اعتمادها إلى الرئيس الأرميني، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية الأرمينية.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن الرئيس الأرميني حرص على تقديم التهنئة على النجاح الكبير لمؤتمر المناخ COP27، مشيرًا إلى مشاركته في فعاليات القمة التي عقدت يومي ٧ و٨ نوفمبر، مثنيًا على التنظيم المتميز لها.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سيريناد جميل عن سعادتها بتولي مهام عملها في أرمينيا في ضوء علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والأرميني، والعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وأكدت أنها ستبذل قصارى جهودها للعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، وذلك من خلال تعزيز فرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية فى ضوء الإمكانات التي تتمتع بها البلدين.

كما أعربت عن تقدير مصر لمشاركة السيد الرئيس "خاتشاتوريان" وإسهامه في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وشعبيهما.